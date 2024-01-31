Постпред США при ООН: освобождение заложников в Газе могло бы изменить ситуацию в анклаве

Линда Томас-Гринфилд назвала сильным и убедительным соглашение, по которому ведутся переговоры

ООН, 31 января. /ТАСС/. Сделка по освобождению заложников в секторе Газа, если она будет заключена, может изменить ситуацию в анклаве и привести к устойчивому прекращению огня. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

"Соединенные Штаты неустанно работают с Катаром, Египтом и другими региональными партнерами, чтобы достичь возвращения заложников домой <...>. Это очень чувствительные переговоры. Не буду вдаваться в детали, но, думаю, мы можем все согласиться что это [заключение сделки по освобождению заложников] могло бы изменить ситуацию на земле, приблизить стороны к устойчивому прекращению боевых действий, которого мы все так хотим", - сказала она, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

Глава американского диппредставительства добавила, что соглашение, по которому ведутся переговоры "сильное и убедительное". "Оно предполагает намного более продолжительную гуманитарную паузу чем та, что была в ноябре, и она позволит освободить заложников и доставить в Газу больше продовольствия, воды и медикаментов", - сказала Томас-Гринфилд.

28 января Agence France-Presse проинформировало, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс встретился в Париже с представителями Египта, Израиля и Катара. В свою очередь телеканал NBC сообщил, что участники консультаций договорились об основах новой сделки между ХАМАС и Израилем, которая предусматривает поэтапный обмен удерживаемых радикалами заложников на палестинских заключенных, паузы в боевых действиях и поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. 30 января движение ХАМАС сообщило, что получило предложение по сделке с Израилем, выработанное на встрече в Париже.