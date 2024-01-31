На Украине создадут реестр производителей технической конопли

Как уточнил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, реестр будет электронным

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Министерство аграрной политики и продовольствия Украины работает над созданием реестра производителей технической конопли, а также над механизмом проверки содержания наркотических веществ в преддверии подписания президентом страны Владимиром Зеленским законопроекта о легализации медицинского каннабиса (марихуаны).

"Минагрополитики работает над созданием реестра производителей технической конопли и механизма отбора проб на содержание наркотических веществ", - говорится в сообщении на странице министерства в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Как уточнил первый заместитель министра Тарас Высоцкий, реестр будет электронным, туда внесут информацию о производителях конопли, "кто выращивает и сколько". Регламент отбора проб конопли в период цветения будет определен постановлением кабмина.

Уточняется, что законопроект о легализации медицинского каннабиса в настоящее время ожидает подписи президента.

В декабре 2023 года Верховная рада приняла законопроект о легализации медицинского каннабиса. На необходимости его принять неоднократно настаивал Зеленский. Закон начнет действовать через шесть месяцев после его официального опубликования.

Ранее в МИД РФ обращали внимание, что ситуация с наркотическими веществами на Украине стремительно деградирует. Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, это стало результатом бездумных шагов местных властей по либерализации контроля над наркотиками и масштабных поставок психотропных препаратов под видом западной гуманитарной помощи.