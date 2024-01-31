Госдеп опроверг сообщения о попытках США отсрочить вступление Украины в НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее подтвердил, что двери НАТО остаются открытыми для Киева

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер назвал неверными сообщения о том, что Соединенные Штаты пытаются отсрочить вступление Украины в НАТО.

"Эти сообщения неверны. Вы неоднократно слышали, как президент [США Джо Байден] и госсекретарь [США Энтони Блинкен] заявляли, что Украина станет членом НАТО", - заявил Миллер на регулярном брифинге для журналистов.

Ранее журнал Foreign Policy сообщил со ссылкой на источники, что США и Германия пытаются отсрочить приглашение Украины в Североатлантический атльянс.

В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что двери НАТО остаются открытыми для Киева, однако не уточнил сроков предполагаемого вступления Украины в альянс. В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, а на саммите альянса в Вильнюсе в июле 2023 года получила заверения, что будет принята, "когда для этого будут выполнены необходимые условия". В вооруженных силах страны вводят стандарты НАТО, а офицерский состав планируют обязать свободно владеть английским языком. Каких-либо сроков приема в Брюсселе не называют. В организации неоднократно подчеркивали, что присоединение Украины к НАТО невозможно, пока страна находится в состоянии конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Киев пытается оказывать давление на страны НАТО по теме получения приглашения в альянс. Он указывал, что возможное вступление Украины будет иметь крайне негативные последствия для европейской безопасности и потребует от РФ твердой реакции.