Тимошенко выступила в защиту Залужного на фоне слухов о возможной отставке главкома ВСУ

По словам экс-премьера Украины, "отставка главкома точно не ко времени"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Экс-премьер Украины, а ныне лидер фракции "Батькивщина" в Верховной раде Юлия Тимошенко выступила в защиту главкома Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного на фоне слухов о его возможной отставке.

"Бывают новости, в которые нам не хочется верить <…>, для миллионов украинцев такой новостью стали слухи про освобождение от должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного <…>. Отставка главкома точно не ко времени", - сказал она в видеообращении в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

Она также подчеркнула, что одной из проблем Украины наряду с коррупцией, непрофессионализмом и отсутствием "справедливой мобилизации" является увольнение с должностей профессионалов и патриотов.

В понедельник бывший депутат Верховной рады Борислав Береза сообщил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ. Со своей стороны депутат Верховной рады Алексей Гончаренко отметил, что два его источника подтверждают эту информацию. Позже он заявил, что Залужный поставлен в известность о своей отставке, однако соответствующего указа пока нет. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров затем сообщил, что президент Владимир Зеленский не увольнял Залужного. Спекуляции в украинских СМИ и соцсетях насчет судьбы Залужного продолжились и во вторник.

Ранее украинские и западные СМИ неоднократно писали, что Залужный изучает возможность борьбы в будущем за пост главы государства. В последние месяцы он делал заявление о ходе мобилизации, работе военкоматов, а также новом законе, призванном упорядочить эту сферу. Среди других возможных причин ожидаемой отставки Залужного украинские СМИ называют провал летнего контрнаступления ВСУ и уничтожение украинскими средствами ПВО российского самолета Ил-76 с украинскими пленными на борту.