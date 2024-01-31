В МИД Израиля сообщили, что всех музыкантов "Би-2" депортировали из Таиланда

Они находятся на пути в еврейское государство, отметила пресс-служба ведомства

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 января. /ТАСС/. Все члены рок-группы "Би-2" в результате действий израильского МИД и посольства еврейского государства в Таиланде освобождены, шесть членов группы, включая троих израильских граждан, уже вылетели в Израиль. Об этом сообщила пресс-служба МИД Израиля, отметив, что еще один член группы прибыл в Израиль 31 января утром.

"В результате усилий МИД Израиля и посольства Израиля в Таиланде сегодня вечером все задержанные члены музыкальной группы "Би-2", арестованные в Таиланде несколько дней назад, освобождены. Сегодня вечером 6 членов группы, в том числе 3 гражданина Израиля, вылетели в Израиль и присоединятся к своему коллеге - гражданину Израиля, прибывшему сегодня утром из Таиланда", - говорится в сообщении. "Азиатско-Тихоокеанский департамент и департамент по делам израильтян за рубежом МИД Израиля находились в контакте с релевантными структурами, а посол Израиля в Таиланде Орна Сагив и консул Израиля в Таиланде Эли Сена сопровождали членов группы с момента, когда стало известно об их аресте, до посадки на самолет в Израиль", - добавили в пресс-службе.

"Я рад, что благодаря упорной дипломатической работе нам удалось освободить граждан Израиля, арестованных в Таиланде, вместе с их коллегами - иностранными гражданами", - заявил в этой связи министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. "Все они на пути в Израиль и чувствуют себя хорошо", - добавил министр, чьи высказывания распространила пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.

История задержания

Участники "Би-2" были задержаны 24 января в Таиланде после выступления на Пхукете, концерт они провели без разрешения на работу. Как сообщили местные власти, сотрудники отделения полиции в Патонге (курорт на западном побережье Пхукета) задержали в общей сложности семь человек. Концерты "Би-2" прошли в Паттайе 22 января и в Пхукете 24 января. Суд Пхукета 26 января обязал каждого из участников "Би-2" выплатить штраф в размере 3 тыс. батов ($84) за нарушение местного законодательства.

Как сообщил генконсул РФ в провинции Пхукет Владимир Соснов, 27 января иммиграционными властями было принято решение этапировать музыкантов из Пхукета в центр временного содержания иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке для последующей депортации. По его словам, пятеро из семи участников группы являются гражданами России, еще два ее члена въехали в Таиланд по паспортам Израиля и Австралии. Гражданство этих стран есть у солистов и основателей коллектива Бортника (Лева "Би-2", внесен в реестр иноагентов) и Умана (Шура "Би-2").