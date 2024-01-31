Госдеп высоко оценил итоги первой встречи группы США и Китая по борьбе с наркотиками

Как заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, "КНР уже начала делать шаги, направленные на то, чтобы драматическим образом сократить предложение прекурсоров для производства фентанила"

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты высоко оценивают результаты первого заседания американо-китайской рабочей группы по борьбе с распространением синтетического опиоида фентанила, которое состоялось в Пекине. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"КНР уже начала делать шаги, направленные на то, чтобы драматическим образом сократить предложение прекурсоров для производства фентанила, включая действия регулирующего и правоохранительного характера в отношении десятков поставщиков синтетических наркотиков и химических прекурсоров, которые базируются в КНР, публикацию [специального] уведомления для промышленности и возобновление уведомления о химических инцидентах для <...> глобальной базы данных", - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

По его словам, речь идет "о важных первоначальных шагах". "Мы [США] продолжим добиваться конкретных действий через эту рабочую группу", - подчеркнул Миллер.

По итогам переговоров президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина в ноябре 2023 года на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско стороны "объявили о возобновлении двустороннего сотрудничества в области борьбы с наркотиками, направленного на сокращение потока фентанила и синтетических наркотиков". На нынешние консультации ездила межведомственная делегация США. Пекин заверил по итогам встреч, что Китай заинтересован в развитии сотрудничества с Соединенными Штатами для борьбы с незаконным производством психотропных препаратов и торговлей ими.

В прошлом году федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США сообщали, что уровень смертности в стране от передозировки ввозимым с территории Мексики опиоидным синтетическим анальгетиком фентанилом вырос почти в четыре раза с 2016 по 2021 год. Как отметили в ЦКПЗ, США сталкиваются с масштабной опиоидной эпидемией, которая ежегодно уносит около 100 тыс. жизней американцев.