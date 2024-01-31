В окрестностях Киева пройдут военные учения

Их проведут с 1 по 3 февраля, сообщили в столичной военной администрации

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Военные учения пройдут к северо-западу от Киева с 1 по 3 февраля. Об этом сообщили в столичной военной администрации.

"С 1 по 3 февраля в северо-западных окрестностях Киева - Бучанский район - пройдут военные учения. По плану они будут продолжаться и днем, и ночью", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

В этой связи граждан предупреждают о возможных звуках взрывов. "В эти дни в любое время могут звучать громкие звуки. Сохраняйте спокойствие. Следите за сигналами воздушных тревог", - добавили в администрации.