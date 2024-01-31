США изучают решение суда ООН, отклонившего большую часть претензий Украины к РФ

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер пояснил, что решение достаточно объемное

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты еще изучают решение Международного суда ООН, который отклонил большую часть претензий Украины к России. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мы видели это решение [суда], - сказал Миллер. - Мы его изучаем, но реакции на него пока нет". Представитель Госдепа пояснил, что решение суда достаточно объемное.

Ранее Международный суд ООН отклонил большую часть претензий Украины к РФ в рамках иска о применении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Украина 16 января 2017 года подала в Международный суд ООН иск, в котором обвинила Россию в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В рамках этого дела украинская сторона применительно к конвенции о борьбе с финансированием терроризма пыталась представить ситуацию так, как будто ДНР и ЛНР являются террористическими организациями, а Россия финансировала их, в том числе путем поставок вооружения. Что касается конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Украина утверждала, что в Крыму якобы проводится целенаправленная кампания расовой дискриминации крымских татар и украинцев. Российская сторона отвергала все предъявляемые обвинения.