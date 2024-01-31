Левые партии недовольны размещением в Греции штаб-квартиры миссии ЕС в Красном море

Парламентская фракция "Новые левые" подчеркнула, что правительство Греции без каких-либо консультаций втягивает страну в конфликт в Красном море

АФИНЫ, 31 января. /ТАСС/. Левые парламентские партии осудили правительство Греции за предложение разместить в Ларисе штаб-квартиру военно-морской миссии ЕС в Красном море. Об этом сообщает греческий информационный портал newsbreak.gr.

Компартия Греции в своем заявлении "осуждает правительство [правящей партии] "Новая демократии", которое устами министра обороны заявляет о своей готовности взять на себя с помощью штаб-квартиры в Ларисе управление военной операцией на Красном море". "Другими словами, недостаточно того, что с отправкой [греческого] фрегата оно направляет персонал вооруженных сил в "пасть к волку" для обслуживания крупных финансовых интересов и военных планов США-НАТО-ЕС, оно сейчас ведет к опасной эскалации участия Греции и превращает наш народ в объект мести! Особенно сегодня, когда возможность распространения войны более чем очевидна, необходимы народная бдительность и действия, чтобы предотвратить опасные планы правительства", - говорится в заявлении.

Парламентская фракция "Новые левые" подчеркивает, что правительство Греции без каких-либо консультаций втягивает страну в конфликт в Красном море. О прямом участии Греции в военном конфликте в Красном море было объявлено министром национальной обороны из Брюсселя, отмечают депутаты. В то время как дестабилизация в широком регионе с эпицентром в Палестине становится всеобщей, глава Министерства национальной обороны Греции Никос Дендиас заявил, что предлагает Греции взять на себя управление операцией, а в качестве штаба операции предлагает штаб Ларисы. По мнению парламентариев, "эти решения втягивают страну в опасные злоключения, особенно, когда они принимаются без малейшего информирования и обсуждения".

Ранее Дендиас сообщил в X (ранее Twitter), что ЕС согласился на размещение в греческом городе Лариса штаб-квартиры военно-морской миссии ЕС в Красном море. "На неформальном совете министров обороны ЕС сегодня в Брюсселе во время обсуждения европейской операции Aspides ("Щиты") в Красном море я проинформировал своих коллег, что Греция предлагает штаб в Ларисе в качестве штаб-квартиры операции, а также что она готова принять на себя управление операцией. Наше предложение было встречено положительно", - написал Дендиас.