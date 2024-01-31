В Госдепе выступили против уменьшения территории сектора Газа

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер отметил, что власти Израиля уведомили Вашингтон о том, что еврейское государство "не собирается оккупировать Газу и не намерено оставлять там военные силы"

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты выступают против любого уменьшения территории сектора Газа. Об этом заявил на брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

"Мы выступаем против любого уменьшения размеров территории сектора Газа", - сказал он.

Как отметил Миллер, США при взаимодействии с Израилем поднимали вопрос относительно того, что снос построек в секторе Газа может быть направлен на создание так называемой буферной зоны. "Они сообщили нам, что <...> сделали это только с теми объектами, с которых велась или планировалась вестись террористическая деятельность", - пояснил представитель Госдепа.

Как утверждал Миллер, власти Израиля уведомили Вашингтон о том, что еврейское государство "не собирается оккупировать Газу и не намерено оставлять там [военные] силы".