Нетаньяху заявил, что для освобождения заложников из Газы прилагаются "реальные усилия"

Они должны проходить без огласки для увеличения их шансов на успех, добавил премьер-министр еврейского государства

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 января. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заверил, что для освобождения заложников из сектора Газа "в эти самые часы" прилагаются "реальные усилия", которые должны проходить без огласки для увеличения их шансов на успех.

"Мы [Израиль] прилагаем все усилия. Чем более публичными они (усилия - прим. ТАСС) будут, тем более далеким станет достижение [цели], но чем более скрытыми они будут, тем выше вероятность успеха", - сказал глава кабмина, отметив, что "ограничен в возможности делиться информацией". "Это реальные усилия. Не фиктивные, не для вида, вернуть всех [заложников] - наш долг", - распространила канцелярия Нетаньяху его высказывания, обращенные к представителям семей удерживаемых в секторе Газа заложников.

"Пока слишком рано говорить, как это произойдет, но усилия предпринимаются в эти дни, сейчас, в эти самые часы", - добавил премьер. В ведомстве главы кабмина указали, что 31 января в канцелярии премьера в Иерусалиме состоялась встреча, в которой приняли участие 26 человек из 18 семей удерживаемых в секторе Газа заложников.