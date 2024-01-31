США обсуждают с Турцией возможность ее возвращения в программу F-35

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что это возможно только при условии отказа Анкары от российских зенитных ракетных систем С-400

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты обсуждают с Турцией возможность ее возвращения в программу по производству американских истребителей F-35, но только при условии отказа Анкары от российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы не изменили своего мнения о том, что программа F-35 не совместима для Турции с использованием ракет С-300 или С-400. Поэтому мы продолжаем эти обсуждения, и, если Турции удастся разрешить наши опасения по этому поводу, тогда ее движение в направлении программы F-35 может быть восстановлено", - сказал чиновник.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в интервью телеканалу CNN Türk заявила, что Вашингтон готов вернуть Анкару в программу F-35, если удастся решить вопрос с приобретенными Анкарой российскими зенитными ракетными системами С-400.

Турция была исключена из программы создания F-35 в 2019 году после того, как приобрела С-400. Она производила часть комплектующих, элементы фюзеляжа и некоторые системы для этих самолетов.