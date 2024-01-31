США нанесли новый удар по Йемену

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Как сообщило Центральное командование ВС США, целью атаки стала ракета класса "земля - воздух" мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах"

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/. Американские военные нанесли новый удар по территории Йемена, целью атаки стала ракета класса "земля - воздух" мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах". Об этом сообщило Центральное командование ВС США.

"31 января приблизительно в 15:30 по времени Саны (совпадает с московским - прим. ТАСС) силы СЕНТКОМ нанесли удар и уничтожили готовую к пуску ракету хуситов класса "земля - воздух". ВС США идентифицировали ракету на подконтрольных хуситам территориях Йемена и определили, что она представляет непосредственную угрозу американскому воздушному судну", - говорится в сообщении СЕНТКОМ в X (ранее Twitter).