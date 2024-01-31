Нетаньяху считает необходимым прекращение миссии БАПОР из-за сотрудничества с ХАМАС

Премьер-министр отметил, что его должна заменить организация, которая будет выполнять поставленную задачу

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 января. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал международное сообщество прервать миссию Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

"Пришло время международному сообществу и ООН понять, что миссия БАПОР должна быть прекращена", - распространила канцелярия премьера его высказывания, обращенные к делегации представителей при ООН Израиля, Мальты, Болгарии, Чехии, Венгрии, Румынии, Украины, Словении и Сьерра-Леоне. Движение ХАМАС "проникло в ряды БАПОР", продолжил Нетаньяху, отметив, что "говорит это с большой печалью", так как Израиль хотел бы, что агентство ООН было "объективным и полезным органом по оказанию помощи". "БАПОР не является таким органом, его должна заменить организация, которая будет выполнять поставленную задачу", - продолжил израильский премьер.

"БАПОР увековечивает себя и стремится сохранить [на века] проблему палестинских беженцев", - предупредил Нетаньяху.

Некоторые страны, включая Великобританию, Германию, Канаду и США, объявили о приостановке финансирования организации на фоне подозрений в связях с радикальным движением ХАМАС. Согласно сообщению агентства Bloomberg, израильские власти полагают, что до 10% сотрудников БАПОР состояли в радикальных палестинских движениях ХАМАС и "Исламский джихад".

Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини распорядился уволить нескольких сотрудников агентства, которые якобы были причастны к нападению боевиков ХАМАС на Израиль, совершенному 7 октября 2023 года.