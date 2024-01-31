Салливан и министр стратегического планирования Израиля обсудили гуманитарную помощь Газе

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что переговоры необходимы для того, чтобы добиться заключения еще одной сделки, чтобы вернуть заложников к семьям

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил с министром стратегического планирования Израиля Роном Дермером гуманитарную помощь сектору Газа и сделку по освобождению оставшихся заложников, удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

"Они обсудили ситуацию в Газе, у них также была возможность поговорить о продолжающихся усилиях по обеспечению потока гуманитарной помощи для населения Газы. И, конечно, они говорили о наших постоянных общих усилиях по освобождению заложников и их возвращению к семьям, где они и должны быть. Эти переговоры и обсуждения, безусловно, продолжаются прямо сейчас", - сказал Кирби.

Чиновник уточнил, что переговоры состоялись после встречи Салливана с семьями удерживаемых ХАМАС заложников и беседы с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом аль Тани. "Все это для того, чтобы понять, что мы можем сделать, чтобы добиться заключения еще одной сделки, чтобы вернуть заложников к семьям", - подчеркнул Кирби.

Как сообщила 29 января американская телекомпания NBC, участники переговоров из Египта, Израиля, Катара и США договорились об основах новой сделки по освобождению заложников. По сведениям источников телекомпании, сделка предусматривает поэтапное освобождение оставшихся американских и израильских заложников, начиная с женщин и детей, которое будет сопровождаться паузами в боевых действиях и поставками гуманитарной помощи в анклав наряду с обменом на палестинских заключенных.

Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, находящееся в разработке предложение по освобождению заложников дает подлинную надежду на будущий обмен.