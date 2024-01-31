Армия Израиля сообщила об ответных ударах по военным объектам "Хезболлах" в Ливане

Как заявила армейская пресс-служба, "террористическая деятельность движения "Хезболлах" и нападения на Израиль нарушают резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН"

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела атаки на военные объекты шиитского движения "Хезболлах" в ответ на обстрелы израильской территории из Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ранее сегодня были зафиксированы многочисленные запуски [ракет и снарядов] из Ливана по району [населенного пункта] Метула на севере Израиля. ЦАХАЛ нанес удары по местам, откуда производились запуски. Кроме того, истребители ЦАХАЛа нанесли удары по инфраструктуре и военным объектам "Хезболлах" в городах Айта-эш-Шаб, Бейт-Лиф и Блида на юге Ливана", - говорится в сообщении.

"Продолжающаяся террористическая деятельность движения "Хезболлах" и нападения на Израиль нарушают резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН", - отметили в армейском ведомстве. "ЦАХАЛ продолжит защищать границы Израиля от любой угрозы", - добавили в пресс-службе.