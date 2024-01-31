Авиация коалиции США за сутки пять раз нарушила воздушное пространство Сирии

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить отметил, что подобные действия обостряют обстановку

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Авиация и беспилотники международной коалиции во главе с США пять раз за сутки нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано пять нарушений парой истребителей F-16, парой штурмовиков А-10 Thunderbolt и одним многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C коалиции. Подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - сказал он.

Кулить добавил, что за минувшие сутки в Идлибской зоне деэскалации было зафиксировано три обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джабхат Ан-Нусра" и "Исламская Партия Туркестана" (обе запрещены в РФ - прим. ТАСС) в провинции ИДЛИБ.