Эксперт считает, что "Трамп 2.0" и безразличие США к Тайваню станут "подарком для Китая"

Как отметила управляющий директор Индо-Тихоокеанской программы Германского фонда Маршалла Бонни Глейзер, в Конгрессе США наблюдается широкий консенсус между представителями как Республиканской, так и Демократической партии по вопросу Тайваня

ГОНКОНГ, 31 января. /ТАСС/. Возможная победа Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США станет "геополитическим подарком" для Китая из-за безразличия политика к Тайваню. Такое мнение выразил гонконгской газете South China Morning Post бывший постоянный представитель Сингапура при ООН, почетный научный сотрудник Института изучения Азии Национального университета Сингапура Кишор Махбубани.

"Полагаю, что Трамп 2.0 будет хаотичным, причем не только для США, но и для всего мира", - приводит его слова издание. Как отмечает газета, Трамп еще во время пребывания в Белом доме заявлял, что Тайвань не является приоритетом для него и его администрации.

По мнению бывшего сингапурского дипломата, Трампа просто не интересует Тайвань, поэтому его безразличие к Тайваньскому вопросу может проявиться и во время его второго срока на посту главы американской администрации, вот почему его победа на президентских выборах в США станет "важным геополитическим подарком" для Пекина.

Управляющий директор Индо-Тихоокеанской программы Германского фонда Маршалла (организация признана нежелательной в России) Бонни Глейзер также согласилась с тем, что Трамп не считал Тайвань одним из приоритетов своей внешней политики. "Но мы просто не знаем, поменяет ли Трамп свои взгляды", - добавила она, указав, что в Конгрессе США наблюдается широкий консенсус между представителями как Республиканской, так и Демократической партии по вопросу Тайваня. Кроме того, аналитик посчитала важным отметить, что Трамп "никогда не заявлял, что он не будет защищать Тайвань".

Политика Трампа

Как отмечает газета, Трамп еще в 2016 году, перед вступлением в должность, создал серьезный дипломатический скандал между Вашингтоном и Пекином, ответив на звонок главы администрации Тайваня Цай Инвэнь, которая поздравила его с победой на выборах. Это был первый приданный огласке телефонный разговор лидера США и главы острова по меньшей мере с 1979 года.

По мнению опрошенных South China Morning Post политологов, Трамп может занять жесткую позицию по отношению к острову, в том числе по вопросу экспорта полупроводников, передачи технологий и создания рабочих мест США. В то же время эксперты отметили, что администрация Трампа за четыре года подписала с Тайванем сделки на поставки оружия на рекордные $18,3 млрд: при сменившем его Джо Байдене этот показатель составил лишь около $4,4 млрд.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля 2023 года Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.