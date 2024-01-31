Госдеп обсуждает с партнерами шаги по решению палестинского вопроса

Руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер отметил, что никакого изменения курса не было

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Госдепартамент США проводит консультации с партнерами в регионе по вопросу конкретных действий, которые требуются для реализации двухгосударственного решения палестино-израильского конфликта. Об этом заявил на брифинге для журналистов руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер.

"Курс администрации не менялся. Мы публично вполне ясно давали понять, что поддерживаем создание независимого палестинского государства", - отметил он, комментируя материал, опубликованный интернет-порталом Axios. В нем говорится, что госсекретарь США Энтони Блинкен поручил подчиненным рассмотреть и представить варианты действий по признанию США палестинского государства.

"Я не стану комментировать работу, которую мы ведем внутри администрации для достижения этой цели, но отмечу, что есть немало путей к этому, есть различные последовательности действий, которые нужно осуществить для выполнения этой задачи. И мы рассматриваем широкий спектр вариантов. И мы обсуждаем их с партнерами в регионе, а также с партнерами в правительстве США. Но никакого изменения курса не было", - добавил Миллер.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.