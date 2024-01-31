В США заявили, что стремятся к более длительной чем ранее паузе в боях в секторе Газа

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что согласованы пока не все детали возможных договоренностей

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. США стремятся к установлению в секторе Газа более длительной гуманитарной паузы, чем в ноябре 2023 года. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

По его словам, переговоры об установлении гуманитарной паузы ведутся, но согласованы пока не все детали возможных договоренностей. "Могу в общих чертах сказать, что наша цель - продолжительная пауза", - отметил Кирби, подчеркнув, что длительность паузы является предметом переговоров.

"Но [речь идет о паузе в боях] более продолжительной, чем та, которую мы видели в ноябре [2023 года, длившаяся] около недели", - заявил представитель Белого дома. Кирби отметил, что длительная пауза в боях нужна не только для освобождения удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС заложников, но и для увеличения объемов доставки в палестинский анклав гуманитарной помощи.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о четырехдневном гуманитарном перемирии в Газе, которое вступило в силу 24 ноября. Стороны несколько раз продлевали режим прекращения огня, однако утром 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в Газе. 5 декабря член политбюро ХАМАС Усама Хамдан заявил, что радикалы не отпустят остальных заложников, пока Израиль не прекратит полностью боевые действия в Газе.