Белый дом не обсуждает с Конгрессом отдельные законопроекты по помощи Украине и Израилю

Пресс-секретарь Карин Жан-Пьер напомнила, что Белый дом представил запрос на дополнительное финансирование еще в октябре

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена не обсуждает с Конгрессом возможность подготовки отдельных законопроектов по помощи Украине и Израилю, нацелена на одобрение законодателями всего своего запроса на дополнительные бюджетные ассигнования. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы не ведем подобных обсуждений. Это не то, на что мы нацелены", - сказала она в ответ на соответствующий вопрос. - Мы хотим, чтобы ситуация с запросом на дополнительное финансирование в целом продвинулась вперед".

Жан-Пьер напомнила, что свой запрос на дополнительное финансирование Белый дом представил еще в октябре. "Это чрезвычайный запрос, который, как мы считаем, важен для нашей национальной безопасности <...> не только с точки зрения зарубежных вызовов, но и для американского населения", - добавила она.

Вашингтонская администрация направила почти четыре месяца назад в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября 2023 года, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями США по этим вопросам продолжаются.