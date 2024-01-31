Bloomberg: Киев предупредил Запад о критическом дефиците боеприпасов

Министр обороны Украины Рустема Умерова отметил, что дефицит вооружений обостряется с каждым днем, и попросил союзников в ЕС приложить больше усилий для поставки ВСУ миллиона снарядов

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/. Украина сообщила своим западным союзникам, что ее вооруженные силы испытывают "критическую нехватку" артиллерийских снарядов. Об этом пишет агентство Bloomberg, ознакомившееся с письмом министра обороны Украины Рустема Умерова.

Из направленного европейским союзникам Киева послания следует, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут выпускать более 2 тыс. снарядов в день на линии фронта, протяженностью 1,5 тыс. км. Это в три раза меньше количества боеприпасов, которые использует Россия, пишет Bloomberg.

Умеров подчеркнул, что дефицит вооружений обостряется с каждым днем, и попросил союзников в ЕС приложить больше усилий для поставки ВСУ миллиона снарядов.

"Обычно выигрывает та сторона, у которой больше боеприпасов", - написал украинский министр обороны.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз передаст Украине с февраля 2023 года по март 2024 года около 500 тыс. артиллерийских боеприпасов вместо обещанного 1 млн.