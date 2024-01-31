Глава Минобороны ФРГ выступил за увеличение военных расходов

Борис Писториус отметил, что на развитие вооруженных сил будет выделено €72 млрд

БЕРЛИН, 31 января. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул необходимость увеличения военных расходов.

"Безопасность не дается бесплатно", - заявил Писториус, выступая в Бундестаге. "Войну могут предотвратить только те, кто к ней готовится", - подчеркнул министр. При этом он отметил, что финансирование военных расходов "идет в правильном направлении". На развитие вооруженных сил, по его словам, будет выделено €72 млрд, что является самой большой суммой за всю историю Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ).

При этом глава Минобороны отметил, что целевой показатель НАТО по расходам на оборону в размере 2% от ВВП будет достигнут в 2024 году. По его мнению, очевидно, что оборонный бюджет придется постоянно увеличивать даже после исчерпания специального фонда для Бундесвера в размере €100 млрд. Что необходимо, так это "надежно планируемый бюджет", резюмировал министр.

В конце февраля 2022 года канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о создании специального фонда для модернизации Бундесвера на сумму €100 млрд. Планируется закупка нового снаряжения, боеприпасов и техники. По оценкам немецких экспертов, значительного улучшения материально-технической базы вооруженных сил страны пока добиться не удалось. В конце марта 2023 года Писториус принял решение заменить руководителя Федерального управления по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке Бундесвера Габриэле Корб. Ее критиковали за то, что закупки вооружений и техники занимают слишком много времени.