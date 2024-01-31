США намерены самостоятельно ответить на удар по их силам на Ближнем Востоке

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что сеть "Исламское сопротивление Ирака" ответственна за атаку на американские силы в районе Эт-Танф на границе Иордании и Сирии

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Власти США сейчас нацелены на то, чтобы ответить на удар по американским войскам на иордано-сирийской границе самостоятельно, а не совместно с союзниками. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Мы сосредоточены на ответе США. Они убили американских военных", - сказал он, отвечая на вопрос, рассчитывают ли США на совместные действия с союзниками по реагированию на эту атаку.

Кирби заявил, что сеть "Исламское сопротивление Ирака" ответственна за атаку на американские силы в районе Эт-Танф на границе Иордании и Сирии. В результате этого удара погибли 3 американских военнослужащих, более 40 получили ранения. Ответственность за случившееся США возлагают в том числе на Иран. Президент США Джо Байден подтвердил ранее во вторник, что уже принял решение о том, как именно Вашингтон будет реагировать на вылазку на иордано-сирийской границе.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа участились нападения на американские военные базы в Сирии и Ираке с использованием ракет и беспилотников. Шиитские формирования предупредили, что увеличат число вооруженных операций в Сирии и Ираке, поскольку США продолжают оказывать военную помощь армии Израиля.