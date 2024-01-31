На Украине уволили главу одного из департаментов службы безопасности страны

Увольнение Романа Семенченко связано со скандалом вокруг слежки за журналистами, утверждают украинские СМИ

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины (СБУ) Романа Семенченко. По данным украинских СМИ, это связано со скандалом вокруг слежки за журналистами.

"Уволить Семенченко Романа Юрьевича с должности начальника департамента защиты национальной государственности СБУ", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте главы украинского государства.

Причины увольнения в документе не указаны. Однако издание "Страна" со ссылкой на источники сообщило, что департамент занимается в числе прочего вопросами защиты информационного пространства, а увольнение его главы произошло из-за ситуации со слежкой за журналистами проекта расследований Bihus.Info. "Нашли крайнего в этой истории", - добавил источник.

В середине января в сети распространились записи скрытой съемки, на которых, как предполагается, журналисты Bihus.Info употребляют наркотики. Руководитель проекта Денис Бигус уволил сотрудников, оказавшихся в центре скандала. Однако при этом он заявил, что сотрудников прослушивали и следили за ними несколько месяцев. Тогда оппозиционные депутаты обвинили режим Зеленского в целенаправленной слежке за журналистами, раскрывающими факты коррупции, и потребовали реакции со стороны политического руководства и правоохранительных органов. После волны критики и освещения скандала в западных СМИ СБУ была вынуждена реагировать и объявила о начале расследования по факту прослушивания журналистов.