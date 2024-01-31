На Украине предупредили чиновников об ответственности за ругань в публичном пространстве

В НАПК порекомендовали в особо эмоциональных случаях "использовать ругань непублично"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) потребовало от чиновников любого уровня воздержаться от использования нецензурной лексики в публичном пространстве.

В НАПК отметили, что соблюдение общепризнанных этических норм является требованием закона о предотвращении коррупции, в нем же установлена ответственность за их нарушение. "Должностные лица - от министров до мэров - должны воздерживаться (в том числе в нерабочее время) от распространения информации, в частности размещения комментариев на веб-сайтах и в социальных сетях, которые могут нанести ущерб репутации государственных органов и органов местного самоуправления", - отметили в НАПК.

В частности, напомнили в агентстве, "публичные служащие не должны допускать использования нецензурной лексики, повышенной интонации, унизительных комментариев, которые дискриминируют людей по разным признакам, оскорбляют их честь и достоинство". В НАПК порекомендовали в особо эмоциональных случаях "использовать ругань непублично".