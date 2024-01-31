В Париже задержали 91 нарушителя при попытке проникнуть на главный рынок

По словам префекта полиции Лорана Нуньеса, проникновение сопровождалось беспорядками

ПАРИЖ, 31 января. /ТАСС/. Префект полиции Парижа Лоран Нуньес сообщил о задержании 91 фермера за попытку незаконного проникновения на крупнейший в ЕС столичный рынок Рюнжи.

"Группа людей попыталась проникнуть в помещения рынка Рюнжи, - отметил он. - Полиции пришлось задержать 91 нарушителя".

Нуньес добавил, что проникновение на рынок сопровождалось беспорядками.

Префект призвал аграриев соблюдать "красные линии", установленные министерством внутренних дел, которое потребовало от фермеров воздержаться от вторжения на тракторах в Париж, блокировки аэропортов и рынка Рюнжи.

Массовые демонстрации аграриев проходят во Франции на фоне недовольства представителей отрасли падением доходов из-за инфляции и увеличения импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. Аграрии также выступают за упрощение бюрократических процедур, связанных с требованиями ЕС, и за менее жесткое регулирование сельского хозяйства. В знак протеста фермеры при помощи тракторов блокируют автодороги, проводят манифестации перед зданиями государственных органов.