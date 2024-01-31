На Кубе отложили повышение розничных цен на топливо из-за кибератаки

Вице-министр экономики и планирования Милдрей Гранадильо подчеркнула, что повышение цен необходимо, его осуществят, когда для этого создадут условия

ГАВАНА, 31 января. /ТАСС/. Власти Кубы приняли решение отложить запланированное на 1 февраля пятикратное повышение розничных цен на бензин и дизельное топливо из-за сбоя в работе системы платежей, которая подверглась кибератаке. Об этом в эфире государственного телевидения заявила вице-министр экономики и планирования Милдрей Гранадильо.

"Было принято решение отложить реализацию планов правительства по актуализации цен на топливо, - сказала она. - На это повлиял инцидент в области кибербезопасности в информационных системах для продажи топлива, сбой произошел из-за вируса, внедренного из-за рубежа. Мы проводим расследование". Вице-министр отметила, что повышение цен необходимо, его осуществят, когда для этого будут созданы все условия. О сроках Гранадильо не сообщила.

В настоящее время цена литра бензина на Кубе составляет около 30 песо (около $0,25 по курсу обмена наличной валюты в банках республики). С 1 февраля цена вырастет до 156 песо (около $1,3). С октября прошлого года плата за топливо на острове осуществляется только по банковской карте или карте АЗС. Определенные марки бензина можно приобрести не на всех АЗС, поскольку их запасы предназначены для автомобилей туристического сектора.

В прошлом году Куба столкнулась с серьезным топливным кризисом. Бензина на большинстве автозаправочных станций не было, водители ожидали поставок по несколько дней. Руководство страны заявляло, что ситуация ухудшилась из-за перебоев с поставками нефти, и возложило ответственность на поставщиков. Власти ввели ограничения на продажу топлива на автозаправочных станциях, которые сохраняются до сих пор.