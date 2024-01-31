В США заявили об устранении вредоносного ПО, которое угрожало критической инфраструктуре

Директор Федерального бюро расследований Соединенных Штатов Кристофер Рэй ранее заявлял, что связанные с Китаем хакеры внедряются в критически важные американские инфраструктурные системы

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. США остановили работу сети ботов, которая якобы была внедрена Китаем в Wi-Fi-роутеры для нанесения кибератак по критической инфраструктуре страны. Об этом сообщило Министерство юстиции США.

"Санкционированная судом операция в декабре 2023 года нарушила работу сети ботов на сотнях маршрутизаторов домашних и малых офисных сетей, захваченных хакерами, которые спонсируются КНР", - говорится в заявлении ведомства.

По информации Минюста, большинство маршрутизаторов были выпущены американскими компаниями Cisco и NetGear. Отмечается, что они были "наиболее уязвимыми" из-за истечения срока выпуска новых обновлений.

Ранее директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй заявил, что хакеры, связанные с КНР, внедряются в критически важные американские инфраструктурные системы.