СМИ: из-за акций протеста в нескольких городах Гаити закрылись магазины, школы и банки

Как сообщает портал Haiti libre, в департаментах Гранд-Анс и Север произошли столкновения участников акций с полицией

ГАВАНА, 1 февраля. /ТАСС/. Магазины, банковские отделения и школы закрылись в нескольких крупных городах Гаити после начала антиправительственных протестов на фоне призывов оппозиции к свержению правительства премьер-министра страны Ариэля Анри. Об этом сообщает местный новостной портал Haiti libre.

Отмечается, что в департаментах Гранд-Анс и Север произошли столкновения протестующих с полицией. Участники акций выстроили баррикады, правоохранители применяли слезоточивый газ. По данным газеты Nouvelliste, в департаменте Гранд-Анс полицейские открыли огонь по толпе протестующих, в результате чего был убит один человек, еще один получил ранения.

Бывший член Сената парламента Гаити и соратник убитого президента Жовенеля Моиза Жан-Шарль Моиз призвал граждан страны выходить с начала февраля на массовые акции протеста с целью смещения правительства Анри. Законодатель призвал население заблокировать здания государственных учреждений, а сотрудников правоохранительных органов - не препятствовать протестующим. Он поступил таким образом после того, как на минувшей неделе несколько тысяч человек вышли в разных городах Гаити на акции протеста против политики Анри. Тогда к манифестациям призвал бывший лидер повстанцев Ги Филипп, принимавший участие в свержении президента Жан-Бертрана Аристида.

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка ухудшились в Гаити после убийства в июле 2021 года Жовенеля Моиза и землетрясения, произошедшего в августе того же года, когда погибли свыше 2,2 тыс. человек. По сведениям телеканала Telesur, банды контролируют более 80% территории Порт-о-Пренса и консолидируются в других регионах страны. В сентябре стало известно о планах нескольких преступных групп сместить правительство Анри силовым путем.