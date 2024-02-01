Мишустин встретится в Алма-Ате с коллегами по ЕАЭС и посетит цифровой форум 1-2 февраля

Участники заседания планируют обсудить актуальные вопросы евразийской интеграции, реализацию совместных проектов в транспортной сфере, а также развитие электронной торговли

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отправляется в Алма-Ату с двухдневным визитом, где примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и цифровом форуме Digital Almaty 2024. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

Нынешнее заседание Евразийского межправсовета будет первым в текущем году и, соответственно, первым в рамках председательства Армении в союзных органах в 2024 году. Предыдущая встреча премьер-министров Евразийского экономического союза (ЕАЭС) прошла в октябре 2023 года в Бишкеке.

Как уточняется в материалах кабмина, участники заседания планируют обсудить актуальные вопросы евразийской интеграции, включая функционирование внутреннего рынка ЕАЭС, реализацию совместных проектов в транспортной сфере, а также развитие электронной торговли. Особое внимание будет уделено цифровой повестке, в том числе совершенствованию интегрированной информационной системы союза.

Премьер-министрам также будет представлен доклад Евразийской экономической комиссии о макроэкономической ситуации в государствах ЕАЭС и предложениях по обеспечению устойчивого экономического роста.

Среди других вопросов, которые вынесены на повестку предстоящей встречи, - сотрудничество в транспортной сфере. В частности, главы правительств обсудят реализацию совместного проекта по осуществлению ускоренных железнодорожных и мультимодальных перевозок сельхозпродукции "Евразийский агроэкспресс".

Кроме того, на полях заседания Межправсовета железнодорожные администрации России, Белоруссии и Казахстана планируют подписать меморандум о приверженности гармонизированному развитию транспортно-логистического потенциала железнодорожного транспорта стран ЕАЭС.

Участники встречи

Сейчас в ЕАЭС входят пять стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Статус наблюдателей в объединении имеют Куба, Молдавия и Узбекистан.

По данным МИД Казахстана, в заседании в Алма-Ате примут участие главы кабинетов министров России, Казахстана, Армении, Белоруссии, Киргизии и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии.

Кроме того, приглашены представители государств - наблюдателей при Евразийском экономическом союзе, генеральный секретарь СНГ и председатель правления Евразийского банка развития.

В пятницу премьер-министры стран ЕАЭС примут участие в пленарном заседании международного цифрового форума Digital Almaty 2024, который проходит в Алма-Ате с 1 по 3 февраля под девизом "Индустрия Х: цифровая эволюция будущего". В нем примут участие политические и общественные деятели, руководители крупных цифровых компаний, лидеры ИТ-бизнеса и эксперты отрасли. Ожидается, что форум за три дня посетят более 30 тысяч человек.