Лидеры 26 стран ЕС во второй раз попытаются уговорить Венгрию одобрить €50 млрд Украине

БРЮССЕЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Лидеры 26 стран Евросоюза на экстренном саммите в Брюсселе попытаются со второй попытки уговорить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана дать согласие на предоставление Украине новой программы помощи в €50 млрд на следующие четыре года. Первая попытка провалилась на двухдневном саммите ЕС в декабре, когда Будапешт заблокировал соглашение. Как рассказал накануне журналистам высокопоставленный представитель ЕС, Орбан готов снять вето "при соблюдении списка условий, с которыми не согласны другие страны сообщества". Кроме того, как сообщил глава Евросовета Шарль Мишель, лидеры ЕС намерены обсудить необходимость срочных поставок снарядов Украине.

€50 млрд и снаряды

Как заявил Мишель в своем письме участникам саммита, согласование финансовой помощи Украине и срочных поставок снарядов станет главной темой экстренного саммита ЕС 1 февраля. В тексте письма-приглашения впервые нет упоминания общей суммы бюджетной помощи Украине в размере €50 млрд на ближайшие четыре года.

"Первое и главное - это среднесрочный пересмотр рамочного многолетнего бюджета ЕС (необходим для выделения бюджетной помощи Украине - прим. ТАСС), - написал Мишель. - Достижение соглашения имеет жизненное значение для репутации ЕС и для наших обязательств предоставить стабильную помощь Украине". "Учитывая обстоятельства, мы также воспользуемся возможностью срочно рассмотреть все аспекты военной помощи Украине. Это включает поставки боеприпасов в соответствии с решением Европейского совета в марте 2023 года (о поставках Киеву миллиона артиллерийских снарядов в течение 12 месяцев - прим. ТАСС), а также доработку инструментов ЕС для поставок военной помощи в более сжатые сроки в дополнение к прямым поставкам от стран Евросоюза", - указал глава Европейского совета.

Давление на Орбана

Как рассказал журналистам накануне высокопоставленный представитель ЕС, после декабрьского саммита Брюссель и страны-члены ведут интенсивные переговоры с Будапештом, однако все еще не смогли уговорить Орбана снять вето. По словам дипломата, Евросоюз не намерен давить на Венгрию для одобрения помощи Киеву в €50 млрд и пытается достичь единогласного соглашения с участием всех 27 стран сообщества.

Как поясняет источник, Будапешт утверждает, что готов снять вето, но только при выполнении условий, которые "неприемлемы для других стран". 29 января британская газета Financial Times сообщила со ссылкой на внутренний документ ЕС, что Брюссель разрабатывает план подрыва экономики Венгрии в случае ее отказа одобрить финансирование Украины. По сведениям издания, ЕС угрожает полностью заморозить причитающиеся Венгрии средства и обвалить курс форинта, чтобы навредить экономике страны и снизить ее инвестиционную привлекательность. В интервью лондонской газете венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что его страна не поддастся шантажу и давлению со стороны Брюсселя.

Позиция Венгрии

Как сообщил Financial Times Янош Бока, Будапешт представил Брюсселю компромиссное предложение, дав предварительное согласие на использование средств из бюджета ЕС для оказания помощи Украине и выпуск долговых обязательств сообщества для покрытия нужд Киева. Венгрия согласится на это при условии, что ЕС сохранит возможность пересмотра такого решения в будущем.

На последнем саммите Евросоюза в Брюсселе 14-15 декабря прошлого года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал поправки к бюджету сообщества на 2024-2027 годы, предусматривавшие выделение Украине €50 млрд. Вместо этого он предложил предоставлять финансовую помощь Киеву на ежегодной основе при строгом контроле за расходованием средств. Этот вопрос вновь будет обсуждаться лидерами стран ЕС на встрече в Брюсселе 1 февраля. 30 января в интервью французскому журналу Le Point Орбан подтвердил, что Венгрия представила ЕС компромиссное предложение, предусматривающее выделение средств Украине при условии ежегодного переутверждения этого решения. Премьер заявил, что по-прежнему не поддерживает использование в этих целях бюджета ЕС "и венграм это тоже не нравится", но "европейское единство - это ценность", которой следует дорожить.

Саммит и протесты фермеров

Саммит в Брюсселе пройдет на фоне протестов европейских фермеров, требующих в том числе запрета дешевого импорта продовольствия с Украины и из других государств, который подрывает закупочные цены в ЕС. Фермеры также требуют компенсаций цен на горючее, которые взлетели в результате введенных Евросоюзом запретов на российские газ и нефть.

Протесты фермеров из Франции и Германии 28 января распространились на Бельгию и Люксембург. Аграрии угрожают блокировать Брюссель в день саммита. Вечером 31 января на различных дорогах, ведущих к столице, замечены десятки тракторов, в том числе с прицепами, гружеными сеном и навозом, однако какой масштаб примут события в четверг предсказать невозможно. Несмотря на решительные заявления, бельгийские профсоюзы фермеров пока не готовы на серьезное противостояние с полицией, которым неизбежно закончатся попытки помешать проведению саммита ЕС.

В Евроквартале Брюсселя, где состоится встреча европейских лидеров, дежурят усиленные наряды полиции, вооруженные автоматическим оружием, в прилежащих переулках разместились водометы и полицейские броневики, периметр обнесен заграждениями из колючей проволоки. Все эти меры безопасности, однако, являются обычными для брюссельских саммитов, по ним сложно судить, насколько брюссельская полиция опасается противостояния с фермерами в центре города.