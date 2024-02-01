Al Jazeera: Израиль обстреливает город Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа

Как передает телеканал, армия еврейского государства также наносит удары по деревне Аль-Масда

РАБАТ, 1 февраля. /ТАСС/. Израильская армия обстреливает жилой квартал в городе Дейр-эль-Балах, расположенном в центральной части сектора Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его сведениям, вооруженные силы еврейского государства также наносят удары по деревне Аль-Масдар (центральная часть сектора Газа). Об ущербе и пострадавших информация пока не приводится.

Как сообщает вещающий из Бейрута телеканал Al Mayadeen, бойцы палестинского сопротивления дают отпор подразделениям израильской армии, пытающимся провести операцию в деревне Каффин в провинции Тулькарм (на Западном берегу реки Иордан).