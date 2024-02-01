Генсека НАТО номинировали на Нобелевскую премию мира

Кандидатуру Йенса Столтенберга предложил заместитель председателя Либеральной партии, бывший министр культуры Норвегии Абид Раджа

СТОКГОЛЬМ, 1 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выдвинут на соискание Нобелевской премии мира. Об этом сообщает газета Verdens Gang (VG).

Предложил его кандидатуру заместитель председателя Либеральной партии, бывший министр культуры Норвегии Абид Раджа.

"Никто за последний год не сделал больше для мира и демократии в Европе и мире, чем Йенс Столтенберг", - заявил он в интервью изданию.

Премия мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля, присуждается "лицу, добившемуся наибольших успехов или сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания". Согласно последней воле ученого, эта премия, в отличие от остальных наград, учрежденных в соответствии с его завещанием, присуждается не в Стокгольме, а в Осло. Нобель написал, что решение о присуждении премии должен принимать комитет из пяти человек, назначаемых парламентом Норвегии. По традиции, членами комитета в основном становятся отошедшие от активной деятельности норвежские политики и бывшие лидеры партий.

В последнее время формулировка более чем вековой давности толкуется достаточно широко, из-за чего решения комитета нередко критикуют. Среди лауреатов премии в последние годы оказывались политики, правозащитники, политические активисты и гуманитарные организации с заслугами в самых разных сферах.

Выдвигать кандидатов на премию можно было до 31 января, после этого право номинирования сохраняют за собой только члены комитета, которые могут воспользоваться им во время своей первой встречи, проходящей, как правило, в феврале. Полный список кандидатов по традиции держится в строгом секрете и может быть обнародован только по истечении 50-летнего срока после присуждения наград. Несмотря на это, каждый год сведения о выдвижении тех или иных кандидатов попадают в СМИ от организаций или лиц, обладающих правом номинирования. Среди них бывшие и действующие члены Норвежского нобелевского комитета и его консультанты, лауреаты премии мира предыдущих лет, члены национальных парламентов, университетские профессора, специализирующиеся на истории, философии, юриспруденции или теологии.