СМИ: ХАМАС согласилось на поэтапное освобождение заключенных в тюрьмах Израиля палестинцев

По данным телеканала Al Hadath, движение пока "не будет требовать освобождения лиц, приговоренных к длительным срокам заключения"

КАИР, 1 февраля. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС дало согласие на поэтапное освобождение палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах, в рамках новой сделки по обмену заложников, удерживаемых радикалами в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его информации, движение согласилось с поэтапным освобождением из тюрем палестинцев в рамках новой инициативы, выработанной на недавней встрече в Париже. Отмечается, что ХАМАС на первом этапе договоренностей "не будет требовать освобождения лиц, приговоренных к длительным срокам заключения".

Вместе с тем, по сведениям источников Al Hadath, палестинское движение "еще не ответило полным одобрением на предложения, которые были выработаны в Париже".

До последнего времени руководство ХАМАС заявляло, что пойдет на диалог по освобождению удерживаемых в Газе заложников только при выполнении ряда условий, одним из которых было единовременное освобождение всех палестинцев, находящихся в тюрьмах Израиля.

28 января Agence France Presse проинформировало, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс встретился в Париже с представителями Египта, Израиля и Катара. В свою очередь телеканал NBC сообщил, что участники консультаций договорились об основах новой сделки между ХАМАС и Израилем, которая предусматривает поэтапный обмен удерживаемых радикалами заложников на палестинских заключенных, паузы в боевых действиях и поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Движение ХАМАС 30 января сообщило, что получило предложение по сделке с Израилем, выработанное на встрече в Париже.