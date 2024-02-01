Подоляк ушел от ответа на вопрос, встречался ли Зеленский с Залужным по поводу отставки

Советник главы офиса президента Украины отметил, что президент проводит много встреч с главнокомандующим ВСУ и имеет право принимать любые кадровые решения

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский проводит много встреч с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным и имеет право принимать любые кадровые решения. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, отвечая на вопрос о том, проходила ли встреча у Зеленского по вопросу отставки главкома.

"Встреч у президента, в том числе с главнокомандующим, много, безусловно. Соответственно, если эти встречи не являются публичными, мы не обнародуем характер того, что обсуждается или не обсуждается на этих встречах. Но еще раз подчеркиваю, каждый день практически президент получает оперативную информацию по линии фронта <...>, и, безусловно, он общается с главнокомандующим", - сказал Подоляк в эфире телеканала "Рада", избегая прямого ответа на вопрос о том, проводил ли Зеленский встречу с главкомом по вопросу отставки.

Советник назвал Залужного менеджером и удивился, почему его возможное увольнение вызывает широкий резонанс. "Знаете, что для меня странно, а почему мы вообще политизируем этот вопрос? Смотрите, это вертикаль верховного главнокомандующего, я не понимаю, в чем тут дискуссия - уволит, не уволит. Есть вертикаль конкретная, где есть президент, который назначает менеджеров, одним из таких назначенных президентом, не выбранных, [менеджеров] является главнокомандующий", - сказал он.

По его словам, Зеленский имеет право задавать вопросы и хочет получить конкретные ответы о действиях ВСУ. "В чем вопрос, когда президент ставит те или иные задания, хочет получить ответы на те или иные выполненные или невыполненные задания. И главное, что хочет президент, на сколько я понимаю сегодня, он хочет понимать, что с этой войной дальше. <...> Какие тактические действия, как будут изменяться события на фронте, какие соответствующие инструменты. И это же хотят видеть наши партнеры", - продолжил он.

Подоляк заявил, что такие вопросы к военному руководству обязательно нужны. "А если мы будем в стагнации еще год, два или три? <...> Президент как верховный главнокомандующий должен нести полную ответственность за то, что происходит на линии фронта и на войне в целом, и для этого он имеет право принимать решения", - подытожил советник.

Ситуация вокруг Залужного

В понедельник бывший депутат Верховной рады Борислав Береза заявил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ. По его данным, в этой связи офис президента получил возмущенные звонки от иностранных партнеров. Со своей стороны депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что Залужный поставлен в известность о своей отставке, однако указа пока нет. Позже пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский не увольнял Залужного.

Однако спекуляции в украинских СМИ и соцсетях насчет судьбы Залужного продолжаются до сих пор. В среду газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники в Киеве сообщила, что Залужный пока сохранит свой пост, однако решение о его отставке уже принято.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что к новостям о Залужном есть много вопросов, однако очевидно, что у киевского режима "все неладно". А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация вокруг темы увольнения главкома ВСУ отражает агонию и распад государственности Украины.