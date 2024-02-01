Мадуро отверг обвинения США в нарушении соглашений с правой оппозицией Венесуэлы

Президент республики отметил, что правительство его страны продолжит переговоры с оппозицией, включая ее ультраправое крыло, объединенное в Унитарную платформу

КАРАКАС, 1 февраля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг обвинения США в нарушении Барбадосских соглашений с правой оппозицией о проведении свободных и транспарентных президентских выборов 2024 и осудил угрозы новых американских санкций.

"Решения венесуэльской судебной системы по поводу лишения права участвовать в выборах лиц, нарушивших законы и Конституцию страны, не было неожиданным для США", - заявил Мадуро, выступая в среду в Верховном суде Венесуэлы.

"Это прописано в документе, который мы подписали с гринго, так что нет никаких сюрпризов, не надо гринго нас пугать, вы тоже подписали документы, которые находятся в наших руках и являются секретными до тех пор, пока они должны быть секретными", - указал президент. "Ни санкции, ни насилие не могут нас победить, не могут победить всю Венесуэлу, которая готова работать, создавать, двигаться вперед, бороться", - подчеркнул венесуэльский лидер.

Мадуро сообщил, что ультраправая оппозиция "в очередной раз угрожает венесуэльскому народу не допустить электоральный процесс 2024 года". "Не ошибитесь, ни с народом, ни с вооруженными силами, ни с государственными органами, ни с Конституцией", - предупредил президент экстремистов и провозгласил: "Нет шантажу, нет угрозам, нет насилию, <…> нет олигархии, нет американской империи!"

Президент указал, что, несмотря на ложные обвинения со стороны США правительство Венесуэлы продолжит переговоры с оппозицией, включая ее ультраправое крыло, объединенное в Унитарную платформу. "Меня многие спрашивают, почему ты поддерживаешь диалог с экстремистами, не теряй с ними время, почему, Мадуро, ты поддерживаешь диалог с империалистическим правительством, и я им отвечаю, что это моя обязанность, мой долг и убежденность в том, что единственный путь к миру, это путь диалога, взаимопонимания и уважения к Конституции", - заявил президент.

Администрация США в ответ на решение Верховного суда Венесуэлы ограничить политические права лидера правой оппозиции Марии Корины Мачадо, что не позволяет ей принять участие в президентских выборах 2024 года, обвинила венесуэльские власти в нарушении Барбадосских соглашений с радикальной оппозицией. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у руководства Венесуэлы есть время до апреля на реализацию договоренностей с оппозицией, в противном случае Вашингтон может восстановить ряд экономических санкций, которые были временно отменены по результатам переговоров на Барбадосе.