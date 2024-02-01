WSJ: США рассчитывают, что за прекращением огня в Газе последует конец боевых действий

Как сообщает газета The Wall Street Journal, Израиль в своем стремлении уничтожить ХАМАС "столкнулся с усталостью американской администрации от высокого числа жертв конфликта"

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. США добиваются продолжительного прекращения огня в секторе Газа, рассчитывая, что после него удастся достичь завершения боевых действий. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их сведениям, американские переговорщики во главе с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом утверждают, что после длительной паузы Израилю будет трудно возобновить боевые действия с прежней интенсивностью. Как отмечает газета, израильские власти в своем стремлении уничтожить ХАМАС столкнулись с усталостью американской администрации от высокого числа жертв конфликта. На завершении боевых действий настаивают также союзники Вашингтона среди арабских стран.

Поскольку ХАМАС требует постоянного и окончательного прекращения огня, а Израиль настроен категорически против конца военной операции, участники переговоров в Париже пытались несколько сократить разрыв между этими позициями. Предварительные условия сделки, выработанные в столице Франции, позволят выиграть время для проведения переговоров о долгосрочном перемирии.

Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на источник, что египетская разведка якобы передала ХАМАС предварительное предложение по освобождению заложников, достигнутое на встрече в Париже 28 января глав разведслужб Египта, Израиля, США и премьер-министра Катара. В свою очередь телеканал Sky News Arabia проинформировал, что сделка между ХАМАС и Израилем может включать перемирие в секторе Газа на время священного для мусульман месяца Рамадан. В 2024 году, по данным арабских астрономов, он выпадает на 11 марта - 9 апреля.

Условия потенциальной сделки

В случае, если сделку удастся согласовать, ее выполнение будет проходить в три фазы, пишет The Wall Street Journal. По ее информации, на первом этапе Израиль прекратит все военные операции в Газе, включая полеты разведывательных дронов, сроком на шесть недель. ХАМАС в свою очередь должен будет освободить удерживаемых в заложниках пожилых людей, детей и мирных жителей, страдающих от проблем со здоровьем. Жители Газы получат возможность перемещаться по территории анклава, гуманитарная помощь будет распределяться по всем районам сектора.

Во течение второй фазы ХАМАС должен будет освободить израильских женщин-военных, сообщает газета. Объемы поставляемой в Газу помощи будут увеличены, на всей ее территории возобновятся услуги водоснабжения, заработают больницы и пекарни. Реализацию второго этапа могут осложнить споры о пропорциях обмена: ХАМАС потребовал освобождения 150 палестинцев из тюрем Израиля в обмен на каждую израильскую женщину-солдата, подчеркивает издание.

На финальном этапе от палестинского движения потребует вернуть израильских мужчин, служащих в ЦАХАЛ, и тела погибших заложников. Третья фаза, вероятно, будет самой рискованной, поскольку ХАМАС может держаться за небольшую группу заложников, используя ее в качестве козыря и живого щита, указывает издание. А Израиль в свою очередь может отказаться освобождать из тюрем наиболее значительные палестинские фигуры.

Идти на уступки не хотят лидеры ни ХАМАС, ни Израиля, напоминает The Wall Street Journal. По информации ее источников, лидер движения в секторе Газа Яхья Синвар считает, что может вести переговоры с позиции силы, так как на протяжении четырех месяцев ХАМАС противостоит бомбардировкам Израиля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху непоколебим в стремлении оставить войска в Газе и убежден, что Израиль скорее добьется освобождения заложников за счет военных действий, а не переговоров.