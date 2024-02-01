Орбан обсудил с Макроном и Мелони подготовку к саммиту ЕС

Об этом сообщил пресс-секретарь главы венгерского правительства

БУДАПЕШТ, 1 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в среду вечером обсудил на встречах в Брюсселе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и своей итальянской коллегой Джорджей Мелони подготовку к открывающемуся там 1 февраля саммиту Евросоюза. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши.

"Виктор Орбан встретился с лидерами Италии и Франции в рамках подготовки к саммиту ЕС, который состоится в четверг", - процитировало его информационное агентство MTI.

В последнее время Макрон и Мелони входят в число тех европейских лидеров, которые берут на себя труд убеждать Орбана в необходимости изменить позицию по тому или иному вопросу, стоящему на повестке дня в ЕС. На предыдущем саммите 14-15 декабря венгерский премьер заблокировал внесение поправок в бюджет сообщества на 2024-2027 годы, предусматривающих выделение Украине €50 млрд в течение четырех лет. Вместо этого он предложил предоставлять финансовую помощь Киеву на ежегодной основе при строгом контроле за расходованием средств. Этот вопрос вновь будет обсуждаться в Брюсселе 1 февраля.

30 января в интервью французскому журналу Le Point Орбан сообщил, что Венгрия представила Евросоюзу компромиссное предложение, предусматривающее выделение средств Украине при условии ежегодного переутверждения этого решения. Премьер заявил, что по-прежнему не поддерживает использование в этих целях бюджета ЕС, но "европейское единство - это ценность", которой следует дорожить.