СМИ: США и Великобритания нанесли серию ударов по объектам хуситов в Йемене

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Как сообщил телеканал Al Masirah, атаке подвергся район Аль-Джаббана в портовом городе Ходейда

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Великобритания нанесли очередную серию ударов по объектам мятежного движения хуситов "Ансар Аллах" на территории Йемена. Об этом сообщил принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

По его данным, атаке подвергся район Аль-Джаббана в портовом городе Ходейда, расположенном на берегу Красного моря.

О звуках взрывов в Ходейде и активности американской авиации в прибрежных районах Йемена также сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

Хуситы 31 января заявили, что США и Великобритания нанесли удары по городу Саада - административному центру одноименной провинции. Согласно заявлению Центрального командования Вооруженных сил США, военные атаковали на подконтрольной хуситам территории ракету класса "земля - воздух", которая представляла "непосредственную угрозу американскому воздушному судну".