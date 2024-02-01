CBS: США нанесли удары по беспилотникам на западе Йемена

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

По информации телекомпании, к запуску готовились 10 дронов

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы США нанесли удары на западе Йемена по 10 беспилотным летательным аппаратам, которые готовились к запуску. Об этом сообщила ведущая телекомпании CBS в прямом эфире.

По ее словам, "представитель оборонного ведомства в Бахрейне высокого ранга" сообщил телекомпании, что американские истребители "F-18 нанесли удары по 10 беспилотникам на западе Йемена, которые готовились к запуску".

Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" 31 января нанесли ракетный удар по торговому судну США, следовавшему в Израиль.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что эсминец Gravely сбил ракету, выпущенную хуситами 30 января "при поддержке Ирана". Как отметили в CENTCOM, сведений о пострадавших и повреждениях не поступало.