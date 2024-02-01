В ходе протеста против реформ правительства Аргентины задержали не менее трех человек

Как пишет газета Clarin, один из них - гражданин Чили

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 февраля. /ТАСС/. Полиция задержала в среду не менее трех участников проходящей в столице Аргентины акции протеста против пакета реформ правительства президента Хавьера Милея. Об этом сообщила газета Clarin.

По ее данным, один из задержанных - гражданин Чили. Его обвиняют в оказании сопротивления правоохранительным органам и причинении вреда двум стражам порядка.

Акция протеста проходит перед зданием Конгресса, где в это время депутаты обсуждают направленный правительством законопроект с реформами. Манифестация проходила спокойно до того момента, когда группа протестующих частично перекрыла улицу. Силовики стали оттеснять манифестантов с дороги, в ходе столкновений был применен слезоточивый газ.

Как передает с места событий корреспондент ТАСС, несколько сотен протестующих остаются у здания парламента, столкновений нет.

Правительство Аргентины внесло первую версию законопроекта комплексных реформ 28 декабря 2023 года. Проект, содержавший более 600 статей, включал среди прочего проведение налоговой амнистии, отмену обязательных праймериз, ужесточение наказания за перекрытие дорожного движения во время протестов, приватизацию государственных компаний и повышение экспортных пошлин. В процессе обсуждения реформ с оппозицией правительство отозвало часть статей, в том числе касавшихся экономических реформ.

Милей, вступивший в должность 10 декабря 2023 года, в своей первой речи в качестве главы государства охарактеризовал ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости шоковых мер в экономике. Политик-либертарианец выступает за минимальное вмешательство государства, считает необходимым упразднить Центробанк Аргентины для борьбы с инфляцией и допускает долларизацию экономики.