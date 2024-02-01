США заявили, что вызвали радиоактивное загрязнение в трех странах во время холодной войны

В отчете Главного контрольного управления Соединенных Штатов отмечается, что речь идет о Дании, Испании и Маршалловых островах

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Связанная с ядерным оружием деятельность Соединенных Штатов во время холодной войны стала причиной радиоактивного загрязнения в трех странах. Такая оценка приводится в отчете Главного контрольного управления США (контрольно-ревизионный орган Конгресса).

Как отмечается в документе, "деятельность США в годы холодной войны стала причиной радиоактивного загрязнения еще в трех странах" - Дании, Испании и Маршалловых островах. "Загрязнение в Гренландии - из-за закрытого ядерного реактора - и в Испании - из-за столкновения самолетов - находится под наблюдением. Однако изменение климата и экономических условий вызывает опасения по поводу будущего воздействия на местные территории. На Маршалловых островах - там, где США проводили испытания ядерного оружия, - местные власти обеспокоены тем, что повышение уровня моря может повлиять на загрязненные участки", - отмечается в докладе. Как подчеркивает орган Конгресса, американское "Минэнерго считает, что риск для здоровья невелик, но с трудом объясняет это местным жителям".

Авторы доклада поясняют, что в Гренландии "радиоактивная жидкость, образовавшаяся в результате работы небольшого ядерного реактора, питавшего американскую базу Кэмп-Сенчери, остается погребенной подо льдом" с 1960-х годов. В Испании произошедшее в 1966 году столкновение американского стратегического бомбардировщика B-52G с термоядерным оружием на борту с самолетом-топливозаправщиком KC-135 во время дозаправки в воздухе "привело к радиоактивному загрязнению окрестностей Паломареса". "Соединенные Штаты и Испания очистили большую часть радиоактивного материала и с тех пор следят за оставшимся материалом", - отмечается в докладе. В свою очередь, "на Маршалловых островах загрязнение, вызванное испытаниями ядерного оружия и выпавшими в результате этого радиоактивными осадками [с 1946 по 1958 годы], по-прежнему можно измерить на нескольких атоллах, некоторые из них все еще непригодны для жизни".