Бывшая фракция экс-премьера Японии Абэ не учла $5,8 млн доходов от пожертвований

По данным телеканала NHK, из-за скандала вокруг финансовой отчетности в ЛДП к настоящему времени были помещены под стражу 10 человек, включая членов парламента

ТОКИО, 1 февраля. /ТАСС/. Бывшая фракция экс-премьера Японии Синдзо Абэ в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) за период с 2020 по 2022 год не учла около 863,3 млн иен ($5,8 млн) доходов от политических пожертвований в своей отчетности. Об этом сообщил телеканал NHK.

Пожертвования поступали из разных источников, в том числе от 214 различных организаций. Указанная сумма почти на 200 млн иен ($1,3 млн) превышает ту, что фигурирует в документах по делу арестованного бухгалтера бывшей фракции Абэ. В общей сложности из-за скандала вокруг финансовой отчетности в ЛДП к настоящему времени были помещены под стражу 10 человек, включая членов японского парламента.

Внутрипартийные группы депутатов, фракции, устанавливали для своих членов нормативы по сбору средств путем продажи билетов на платные собрания. Если кто-то из членов фракции перевыполнял установленную норму, разница между нормой и реально собранной суммой, как предполагается, возвращалась ему в виде так называемого отката без соответствующего отражения в финансовой отчетности.

В первую очередь скандал коснулся крупнейшей в ЛДП фракции, которую при жизни возглавлял экс-премьер Синдзо Абэ. Нарушения были и во фракции экс-генсека ЛДП Тосихиро Никаи, а также внутрипартийной группе, которую до декабря 2023 года возглавлял премьер-министр Фумио Кисида. Эти три фракции уже объявили о своем роспуске.

Оставшиеся три фракции, которые возглавляют зампред ЛДП, экс-премьер Таро Асо, генсек ЛДП Тосимицу Мотэги и видный партийный деятель Хироси Морияма, по словам Кисиды, "будут следовать новым партийным правилам", то есть "не будут фракциями". Вместе с тем, как отмечает Киодо, в промежуточном отчете комитета ЛДП по вопросам политической реформы не говорится о ликвидации фракций, которым будет позволено продолжать деятельность в форме "политических групп".