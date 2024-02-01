Мадуро порекомендовал президенту Эквадора заняться собственной страной

Президент Венесуэлы раскритиковал Даниэдя Нобоа в ответ на заявление, что тот не признает результаты предстоящих в 2024 году в Боливарианской Республике президентских выборов

КАРАКАС, 1 февраля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подверг резкой критике президента Эквадора Даниэля Нобоа и рекомендовал ему заняться делами собственной страны. Нобоа на этой неделе заявил, что не признает результаты предстоящих в 2024 году в Венесуэле президентских выборов. Он мотивировал свою позицию несогласием с решением Верховного суда утвердить лишение политических прав лидера правой оппозиции Марии Корины Мачадо, что не позволит ей принять участие в президентских выборах.

"Нобоа, ты должен быть озабочен своей страной, которой не управляешь, ты открыл двери Южному командованию ВС США - дьяволу", - указал в среду Мадуро в выступлении в Верховном суде Венесуэлы, которое транслировали все венесуэльские телеканалы. "Я тебя не знаю, Нобоа, ты очень молод и из Эквадора угрожаешь Венесуэле, я просто говорю тебе, не открывай двери своей страны дьяволу", - добавил президент.

"И еще больше тебе скажу - хорошо подумай перед тем, как связываться Венесуэлой, Нобоа, посмотри мне в глаза, потому что тот, кто связывается с Венесуэлой, высохнет, ты высохнешь, прекрати связываться с нами", - предупредил венесуэльский лидер. Мадуро посоветовал президенту Эквадора "заняться своей страной, с которой ты не знаешь, что делать".