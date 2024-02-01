США сбили ракету хуситов и три иранских беспилотника в Аденском заливе

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Как сообщило Центральное командование ВС США, цели сбил эсминец USS Carney

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. Американские военные сбили противокорабельную ракету йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" и три иранских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в Аденском заливе. Об этом сообщило в среду Центральное командование ВС США.

"31 января примерно в 20:30 по времени Саны (совпадает с московским - прим. ТАСС) поддерживаемые Ираном хуситы запустили противокорабельную баллистическую ракету с подконтрольных хуситам территорий Йемена в сторону Аденского залива. Ракета была успешно сбита [эсминцем] USS Carney, - говорится в сообщении, опубликованном командованием на его странице в социальной сети X (ранее Twitter). - В 21:10 по времени Саны USS Carney сбил три иранских БПЛА".