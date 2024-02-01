СМИ: не менее девяти палестинцев погибли после ударов армии Израиля по разным районам Газы

Среди погибших один ребенок, передает информационное агентство WAFA

ДУБАЙ, 1 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере девять мирных жителей, включая одного ребенка, погибли накануне в результате израильских воздушных и артиллерийских ударов по различным районам сектора Газа. Об этом сообщает информационное агентство WAFA.

Согласно источникам агентства, израильская авиация нанесла удар по жилому дому в районе к юго-востоку от города Газа. В результате погибли два человека, еще несколько получили ранения. Кроме того, артиллерийский обстрел города Бейт-Ханун на севере сектора Газа привел к гибели трех мирных жителей, несколько десятков человек пострадали.

Есть погибшие и в районе к северу от города Рафах на юге анклава. В результате обстрела автомобиля израильскими силами убиты четыре мирных жителя, среди которых был ребенок, указывает агентство. Кроме того, несколько десятков человек получили ранения в результате обстрела израильскими военными стадиона "Ярмук" в городе Газа.