1 февраля, 03:19
Палестино-израильский конфликт

Al Jazeera: армия Израиля проводит рейды в городах на Западном берегу реки Иордан

По данным телеканала, ожесточенные столкновения израильской армии с бойцами палестинского сопротивления происходят в Тубасе

ДУБАЙ, 1 февраля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Израиля проводят рейды в нескольких городах на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

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По его данным, ожесточенные столкновения израильской армии с бойцами палестинского сопротивления происходят в городе Тубас. По меньшей мере два палестинца погибли, один человек арестован.

Кроме того, рейды проводятся в деревне Салем к востоку от города Наблус, в расположенном к югу от Дженина городе Арраба, населенных пунктах к востоку от города Калькилия. Проверки идут и в поселке Синджил к северу от города Рамалла, населенном пункте к югу от города Хеврон, а также в поселке Хизма.

Как передает Al Jazeera, в городе Арраба были арестованы четверо, по одному человеку арестованы в населенном пункте Туку и в деревне к западу от города Наблус. 

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