ВВС Южной Кореи примут участие в многосторонних учениях на Гуаме

Маневры Cope North пройдут с 3 по 16 февраля

СЕУЛ, 1 февраля. /ТАСС/. Военно-воздушные силы (ВВС) Республики Корея примут участие в многосторонних учениях под руководством США на базе Андерсен на Гуаме. Об этом заявил официальный представитель министерства национальной обороны Чон Ха Гю.

Маневры Cope North пройдут с 3 по 16 февраля.

В ВВС Южной Кореи заявили, что отправят два транспортных самолета CN-235 и несколько десятков военнослужащих. Во время учений будут отрабатываться маневры авиации и наступательные действия. Планируется, что южнокорейская сторона будет задействована в отработке действий по медицинской эвакуации, десантированию и сбросу грузов, а также в совместном с французскими коллегами пролете в строю.

Помимо этого, как указывает агентство Yonhap со ссылкой на ВВС, участие Сеула в маневрах Cope North - часть многолетнего плана совместных учений Республики Корея, США и Японии, который был согласован в декабре 2023 года.

Южная Корея впервые присоединилась к учениям Cope North в 2014 году. В них участвуют около 3 000 человек и более 80 самолетов из шести стран: Австралии, Канады, США, Франции, Южной Кореи, Японии.