Австралия объявила о новых санкциях в отношении банков и компаний Мьянмы

Глава австралийского МИД Пенни Вонг заявила, что "новые санкции ограничивают доступ режима Мьянмы к средствам, позволяющим продолжать совершать преступления против собственного народа"

СИДНЕЙ, 1 февраля. /ТАСС/. Правительство Австралии объявило о дополнительных санкциях в отношении пяти организаций, связанных с правящим режимом Мьянмы. Об этом сообщила глава австралийского МИД Пенни Вонг.

"Новые санкции ограничивают доступ [правящего] режима Мьянмы к средствам, позволяющим продолжать совершать преступления против собственного народа. Они являются ответом на репрессии, эскалацию насилия и ухудшение политической и гуманитарной ситуации", - указала Вонг в заявлении, распространенном МИД страны.

Как уточнила министр, в австралийский санкционный список были внесены два мьянманских банка (внешнеторговый и инвестиционно-коммерческий), а также три национальных компании: один из ключевых операторов в поставках авиатоплива Asia Sun Group, закупавшая реактивное топливо для ВВС Мьянмы Asia Sun Trading, транспортный подрядчик Cargo Link Petroleum Logistics, который доставлял авиатопливо на военные базы.

1 февраля 2021 года на основании статьи конституции, согласно которой армия Мьянмы является ее основным гарантом, военные сместили гражданское правительство. Они заявили о масштабных фальсификациях в пользу Национальной лиги за демократию на парламентских выборах в ноябре 2020 года. Лидер этой партии Аун Сан Су Чжи, которая сначала была помещена под домашний арест, а потом в тюрьму, в общей сложности приговорена к 33 годам лишения свободы по 19 делам.

После прихода военных к власти в стране разгорелся гражданский конфликт с участием вооруженных этнических групп, выступающих против смещения гражданского правительства. По данным правозащитников, с 1 февраля 2021 года в Мьянме погибло более 3,7 тыс. человек, около 24 тыс. были задержаны, из них 19 тыс. все еще лишены свободы.